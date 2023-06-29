Первый месяц лета крымчане завершают длинными выходными

Последняя пятница июня 2023 года объявлена в Крыму выходным днем. Это связано с Курбан-байрамом – исламским праздником окончания хаджа.

В этом году его начали отмечать 28 июня. Праздник длится несколько дней – до 1 июля. И крымские власти по традиции объявили пятницу выходным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в республики объявлялись дополнительные выходные в связи с празднованием православной Пасхи, мусульманским праздником прекращения поста Ораза-байрам и днем Святой Троицы.

Оставшуюся часть года крымчане будут отдыхать в соответствии с общероссийским графиком.

Симферополь, Лиана Макоба

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