Перемещению «вагнеровцев» в Белоруссию посвятят специальное заседание военной ставки Зеленского

Размещение в Белоруссии «вагнеровцев» будет рассмотрено на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совбеза Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Давайте посмотрим, где вагнеровцы окажутся, каково будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если количество вагнеровцев, а именно 8-8,5 тысяч, окажется непосредственно в Беларуси… Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься», – сказал он.

По словам Данилова, за короткий промежуток времени был поставлен лагерь, который состоит из летних палаток.

«Будем очень внимательно наблюдать, зачем все это будет там происходить», – добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что не позволит России «подорвать безопасность Польши и Литвы с территории Белоруссии».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»