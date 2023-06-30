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Пятница, 30 июня 2023, 17:59 мск

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ЕС обнародовал срочное требование к Китаю «надавить на Россию»

Фото: ChinaDaily

Евросоюз призывает Китай надавить на Россию, чтобы она вывела все свои войска с территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим заявлением обратились участники проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

«Европейский Совет призывает Китай надавить на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно, вывела свои войска из Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал участие Китая в процессе урегулирования. Он сказал, что Украина согласится рассматривать Пекин в качестве посредника по мирному урегулированию лишь в одном случае – если Китай заставит Россию «освободить все захваченные территории».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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