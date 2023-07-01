Настпуление ВСУ «очень кровавое», но «целенаправленное» – Марк Милли

Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем прогнозировали многие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Это контрнаступление происходит медленнее, чем люди прогнозировали. Меня это не удивляет. Украинские войска продвигаются уверенно, целенаправленно, прокладывая себе путь через очень сложные минные поля», – сказал он.

По его словам, украинское контрнаступление будет «очень длинным» и «очень кровавым».

«Украинцы борются за свое существование. Они воюют против огромной страны со 140-миллионным населением и многочисленной армией, имеющей много военной техники», – рассуждает Милли.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина держит США в курсе всего, а Вашингтон и дальше будет делать все, чтобы помочь ВСУ в контрнаступлении. По его словам, речь идет об обучении бригад, советах и информации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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