CBS сообщил об уничтожении американского морпеха в Краматорске российской ракетой

Во время ракетного удара ВС РФ по ВСУшникам, устроившим штаб в пиццерии в Краматорске, погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил американский телеканал CBS.

По информации, полученной СМИ от родственников погибшего, на Украину он прибыл 15 месяцев назад и с тех пор воевал в Украинском иностранном легионе.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске (ДНР) уничтожены два генерала и до 50 офицеров украинской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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