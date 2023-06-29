При ударе в Краматорске уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ

В результате удара российских войск 27 июня по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске (ДНР) уничтожены два генерала и до 50 офицеров украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России в четверг, 29 июня. Ликвидированные высокопоставленные военные участвовали в штабном совещании.

Также уничтожено до 20 иностранных наёмников и военных советников.

Удар высокоточным оружием был нанесен по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, уточнило Минобороны.

Накануне военное ведомство в сводке о ходе спецоперации сообщало о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

Москва, Наталья Петрова

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