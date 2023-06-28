Российские военные уничтожили пункт командного состава бригады ВСУ в Краматорске

Российские войска за минувшие сутки разбили командные пункты трех подразделений Вооруженных сил Украины. Так, в Краматорске (ДНР) был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Кроме того, в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. А под Новопавловкой (ДНР) уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения украинских властей в гибели мирных жителей в Краматорске после ракетного удара армии РФ. Он подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, ВС РФ поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».

Всего в течение суток ВС России нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.

Минобороны также сообщило, что российская авиация нанесла удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива, обеспечивающим группировку ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

За сутки силы ПВО России перехватили три дальнобойные ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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