ВС РФ отразили семь атак на двух направлениях: уничтожено почти 500 боевиков ВСУ

Минобороны России сообщило о новых попытках наступления украинских войск на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Российские военные отбили семь атак. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили порядка 475 военнослужащих и почти два десятка единиц тяжелой техники, артиллерии и автомобилей. Еще две атаки украинской армии отражены на Красно-Лиманском направлении.

Так, на Донецком направлении российские войска в ходе ведения активной обороны успешно отразили пять атак ВСУ в районах Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого Донецкой народной республики. На этом направлении за сутки уничтожено более 240 украинских военных, две боевые бронемашины, два пикапа, а также САУ Krab польского производства.

В районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении отбиты две атаки ВСУ силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР.

На Запорожском направлении ВС РФ продолжили удары по сосредоточениям резервов противника в районах Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Яблоневого Запорожской области. В районе Марфополя Запорожской области пресечены действия группы украинских диверсантов.

Общие суточные потери ВСУ на данных направлениях составили до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Еще одна украинская ДРГ остановлена на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области. Также ударам подверглись силы ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении отражены две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям четырех механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах Червоный Дибровы, Невского ЛНР, Ямполовки, Терн и Григоровки ДНР. За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении российские военные при поддержке артиллерии уничтожили диверсионно-разведывательное подразделение ВСУ при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский. Суточные украинские потери на данном направлении составили до 50 военнослужащих, три автомобиля и гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Москва, Наталья Петрова

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