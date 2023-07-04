Власти Крыма предъявят Украине 5 исков по блокадам полуострова

Власти Крыма намерены предъявить Украине 5 исков по блокадам полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады, организованной Украиной. Сумма выставленных претензий превышает 152 миллиарда рублей. Однако эта цифра может увеличиться, если к иску присоединятся пострадавшие от блокады частные организации и индивидуальные предприниматели. Предварительно ущерб только от водной блокады оценивается в 1 трлн рублей.

Власти Крыма планируют потребовать возмещения убытков еще по 4 блокадам: энергетической, транспортной, продовольственной и банковской.

Так, украинские банки забрали с собой 60 миллиардов рублей, принадлежавших крымчанам, по тогдашнему курсу это было более 1,5 миллиарда долларов.

Плюс, банки вывели деньги со счетов многих юридических лиц.

По словам председателя комитета Госсовета РК по законодательству Сергея Трофимова, иски будут поданы по каждой блокаде.

Симферополь, Лиана Макоба

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