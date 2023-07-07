Стало известно, кому крымская власть отдала главный туристический объект ЮБК

В Крыму назвали инвестора, которому позволяют продавать билеты на канатку Мисхор-Ай-Петри, осуществив, якобы, ее реновацию.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», инвестиционный договор на 150 млн рублей включает автоматизацию систем безопасности, ремонт конструкций и оборудования, установку датчиков температуры вращающихся деталей.

Договор был заключен в мае между Корпорацией развития республики и неназванным «крымским инвестором». Теперь инвестору передали землю и все имущество канатной дороги.

Для того, чтобы отстранить предыдущего арендатора комплекса пассажирской подвесной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, была проделана большая работа. Супруги Надежда Олифер и Лери Сванидзе арендовали неработающий тогда подъемник в 1994 году. Сначала – через свое предприятие «Олимп», позже зарегистрировали еще и ООО «Стартинвест».

В 2000 году между ООО «Стартинвест» и Фондом коммунального имущества Ялтинского горсовета был (без конкурса) заключен договор аренды целостного имущественного комплекса канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри» со сроком действия до 2010 года. Дополнительным соглашением срок указанного договора был продлен до 26.07.2020 года.

Подъемник сдали в аренду вместе с землей на всех трех станциях дороги.

Администрация Ялты (все составы) любила «Стартинвест», вместе с принадлежащим ему общепитом, называя бюджетообразующим предприятием для Южного берега и присуждая премии «Лучший налогоплательщик года». За 2021 год предприятие показало прибыль 43,5 млн рублей.

Канатка помогла Лери Сванидзе сделать административную карьеру в Большой Ялте: в 2010-2014 годах он был кореизским поселковым головой, после стал весьма активным депутатом Ялтинского городского совета. Состоял в Партии регионов и «Единой России».

Когда мэром Ялты назначили Янина Павленко, для Сванидзе что-то изменилось. В феврале 2021 года он сложил депутатский мандат и перешел на работу в горадминистрацию Ялты, где возглавил департамент жилищно-коммунального хозяйства. Его супруга Надежда Олифер (с долей 67%) продолжала руководить канатной дорогой на плато Ай-Петри, пока ее не остановили, опечатав в начала октября 2022.

Перед этим, в июне 2020 года администрацией города Ялты принято постановление №1625-п «О передаче в аренду «Стартинвесту» без торгов канатной дороги» на новый срок – на очередные 10 лет. Однако потом администрация отменила собственное постановление. Не согласившись с этим, ООО «Стартинвест» обратилось в арбитражный суд и проиграло его на том основании, что самый первый договор аренды был заключен без конкурса. Суды следующих инстанций «Стартинвест» тоже ожидаемо проиграл.

Арендаторов обязали вернуть департаменту имущественных и земельных отношений Ялты все арендованное имущество (46 пунктов).

В декабре 2022 года и земельные участки, и здания, и все движимое имущество (включая вагоны, болгарку и блинную машинку) распоряжением совмина №2243-р

передали Распорядительной дирекции имущества РК. Такова отработанная процедура обращения с имуществом.

В мае 2023 громко объявили о появлении нового достойного арендатора-инвестора. Имя его названо не было.

Для канатки открылась очередная глава. Все ее имущество передали в аренду

без проведения торгов ООО «Русь» (распоряжение 1070-р).

Осталось разобраться, что это за ООО, спихнувшее с Ай-Петри «вечного», как казалось, Сванидзе.

Назвать так организацию – это спрятать лист в лесу, гарантировано затеряться на просторах страны. «Русей» в России 5 тысяч 228 организаций. Но поиск можно сузить: хваля нового арендатора, чиновники проговорились, что это местный инвестор. В Крыму таковых 20, в Севастополе – всего восемь.

Свежезарегистрированное ООО «Русь» только одно – в Ливадии. Значит, это ему разрешили продавать билеты на канатку. Продавать билеты и сдавать выручку настоящему хозяину – потому что своих заявленных на реконструкцию 150 млн рублей у него нет, как нет и позитивной кредитной истории, чтобы гарантировано рассчитывать на честный договор с банком.

Ливадийская «Русь» образована в 2022 году для вида деятельности «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Там числится один работник. Уставный капитал – 1,5 млн руб (в сто раз меньше обещанных на реновацию канатки инвестиций). Неискренность наблюдается еще и в том, что «доступ к сведениям ограничен». Ни руководитель, ни учредители в базе юрлиц ЕГРЮЛ не указаны.

Но! «Инвесторы» забыли засекретить электронную почту. В базе указан адрес, и он не может не привлечь внимания: AV_specnaz00@mail.ru

Владелец «ящика» находится в поисковике за секунду. Это С евастопольская региональная общественная организация ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь». Большая Морская, дом 24. Информация открытая.

На сайте ветеранской организации сказано: «Ассоциация «Русь» является некоммерческой организацией, сама зарабатывает денежные средства, а не содержится за счет бюджета». Поэтому 150 млн рублей, которые ветераны спецназа обещают вложить в модернизацию канатной дороги, они, скорее всего, возьмут не в своем сейфе.

Для справки: в доме, где квартирует «Русь» – пгт Ливадия, шоссе Севастопольское, зд. 2К стр. 1, располагается офисный центр, который просто предоставляет юридические адреса.

Симферополь, Ольга Картошина

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