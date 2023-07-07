Украину предлагают принимать в НАТО по частям

Глава комитета федерального собрания Германии по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот предложил принять Украину в НАТО частично. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами газеты Zeit.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне саммита НАТО, который начнется 11 июля в Вильнюсе, на западе обострились споры стоит или нет принимать Украину в альянс. Одни выступают категорически против, утверждая, что в этом случае будет нарушен правило, запрещающее давать статус члена альянса участнику вооруженного конфликта, да и сам Северо-Атлантический союз станет воюющей стороной.

Другие считают, что положительное решение будет своего рода ультиматумом для России и заставит ее пересмотреть планы.

Рот предлагает компромиссный вариант. Он призвал «более широко толковать» условия членства Украины в альянсе и не требовать от нее прекращения военных действий на всей территории, которую Киев считает своей.

По мнению Рота, в НАТО можно принять ту часть Украины, которая в данный момент реально находится под контролем Киева. «Тогда статья 5 будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины», – подчеркнул он.

При всех других вариантах, считает Рот, вопрос о вступлении Украины в НАТО не решится «до второго пришествия».

Напомним, Киев пытается диктовать альянсу свои условия, заявляя, что откажется от еще не предложенного членства, если на Украину не будет распространятся действие статьи 5 Устава, согласно которой вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО считается нападением на всех.

Впрочем, даже если вопрос о членстве в НАТО будет решен положительно и на условиях Украины, все равно нет гарантии, что альянс вступит в открытый вооруженный конфликт с Россией.

«Даже если бы Украина после присоединения воспользовалась статьей 5 договора НАТО, то есть взаимным обязательством по оказанию помощи, каждая из 31 страны альянса все равно могла бы решить для себя, как она хочет выполнять это обязательство», – заявила все той же Zeit бывшая сотрудница НАТО Стефани Бабст.

Берлин, Платон Ефимчук

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