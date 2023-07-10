Сочи может затопить, в Крыму – все сгореть

В Краснодарском крае ликвидируют последствия разгула стихии: в выходные на регион обрушились сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в Оперативном штабе Краснодарского края, в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. В некоторых районах подтопило улицы, придомовые территории.

Больше всего пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район.

Там работы шли всю ночь. Спасатели и МЧС откачивали воду при помощи специальной техники. В поселке Мирный эвакуировали 54 человека. Они находятся в пункте временного размещения, им оказывается необходимая помощь.

По прогнозам синоптиков, в понедельник погода не улучшиться, особенно на побережье. Возможны смерчи и сходы селей.

Сейчас в море фиксируются сильные волны и ветер. Поэтому местных жителей и туристов просят не заходить в воду – это может быть опасно для жизни.

Согласно прогнозу, сегодня в Сочи ожидаются сильные ливни. На отдельных реках курорта возможен подъем уровня воды с достижением опасных отметок.

В соседнем Крыму осадков не ожидается, зато в западных регионах полуострова сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сочи, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»