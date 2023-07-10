В Сочи введен режим ЧС из-за ливней

Власти Сочи ввели режим ЧС в районах, пострадавших от ливней, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Около 240 жителей Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения. Только из поселка Мирный федеральной территории Сириус в ПВР эвакуированы 66 человек, уточнили в МЧС России.

Копайгородский отметил, что основной удар стихии пришелся на Сириус.

«Из-за залповых ливней пострадали порядка 200 домовладений. 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все – жители Сириуса. Чтобы максимально быстро справиться с последствиями, в пострадавших районах вводим режим ЧС», – написал мэр в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, последствия непогоды в поселке Мирном устраняют 162 человека и 55 единиц техники. Копайгородский добавил, что утром 10 июля к работам привлекли ещё 150 человек. Ситуация находится под контролем, администрация адресно работает с пострадавшими от стихии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что от стихии больше других пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. Сотрудники МЧС всю ночь откачивали воду из жилых районов, и эта работа продолжается. Глава региона призвал жителей и гостей края пока не купаться в море.

«На море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни», – предупредил Кондратьев на официальной странице во «ВКонтакте».

МЧС сообщило, что 11 и 12 июля на Кубани сохранится штормовое предупреждение. В крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-23 м/с. Краснодарцев, живущих рядом с реками, предупредили, что вода может подняться до неблагоприятных отметок.

Сочи, Наталья Рязанова

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