Пляжи Анапы закрыты – пришел шторм и тягун

Пляжи Анапы закрыты для отдыхающих. Как сообщает мэрия города, на море пришел шторм и тягун. Купание в таких условиях сопряжено с риском для жизни.

«В связи со штормом и сильным донным течением 08.07 заходить в воду очень опасно», – сообщает в своем телеграм-канале администрация Анапы.

Отметим, что штормовое предупреждение действует почти по всему побережью Краснодарского края. Неблагоприятные условия погоды обусловлены ливнями, сильными дождями, грозами, градом, шквалистым ветром.

В Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском и Туапсинском районах, а также в Геленджике и Горячем Ключе ожидается повышение уровня воды в реках.

Штормовое предупреждение будет действовать до понедельника, 10 июля.

Анапа, Елена Васильева

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