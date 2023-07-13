Нарколог Менчик: медицинского каннабиса не существует

Легализация марихуаны на Украине является частью процесса по узакониванию наркобизнеса и приведет к одурманиванию рядовых украинцев. Об этом главный врач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня 268 депутатов Верховной рады проголосовали за инициативу президента Зеленского легализовать медицинский каннабис (17 высказались против, 11 воздержались, 45 уклонились от голосования, прогуляв заседание).

«Что касается наркотиков, никаких лечебных целей быть не может. Наркотики могут применяться только по медицинским показаниям в качестве обезболивающих препаратов, и только опийная группа. Это никак не касается марихуаны. Никакого терапевтического, успокоительного или иного действия она не имеет», – цитирует РИА «Новости» нарколога Менчика.

По словам доктора, марихуана имеет исключительно разрушительное действие: употребление каннабиса вызывает зависимость, приводит к когнитивным нарушениям и в итоге – к асоциализации личности. Особенно опасен наркотик для детей.

«Если с ранних лет ребенку в малых дозах давать это вещество – это приведет к зависимости. Кроме того, любые интоксикации, особенно наркотические, приводят к тому, что растущий мозг и нервная система не развиваются нормально. Соответственно, полноценного человека в итоге не получается», – констатирует Менчик.

Медик отмечает, что на Украине уже давно практикуется опыт заместительной терапии опиатами, которые «выписывают» практически бесконтрольно.

«Уже на начало 2022 года на Украине метадон получали 18,5 тыс человек. А сначала СВО там перешли на его бесконтрольное употребление. В программу попадают якобы по показаниям. Но это формально. На самом деле там все происходит совершенно по-другому. Представьте это количество ушедшего в гражданский оборот метадона. Все это большие деньги. Назови наркотик медпрепаратом – и это уже фармбизнес. И, если возвращаться к вопросу легализации конопли, то фактически это легализация наркобизнеса», –заявляет Менчик.

Напомним, аналогичной точки зрения придерживаются и многие на Украине.

Симферополь, Олег Яковенко

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