Туристам, опоздавшим в Крым, вернут деньги и разместят в Тамани

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, а штрафов за опоздание не будет. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Повреждено дорожное полотно автомобильной части, железнодорожная часть не пострадала.

По данным РСТ, в ближайшие дни на полуостров могут приехать около 20 тысяч отдыхающих. Большинство из них добирается автомобильным транспортом.

Власти Крыма сообщили, что легковые автомобили смогут выехать на пароме. Машины отстаиваются в аэропорту «Багерово».

Автобусы сегодня подвозят туристов до последних станций перед Крымским мостом, оттуда электричками их перевозят в Темрюк или в Южную.

Грузовой транспорт должен следовать по альтернативному маршруту.

Власти Темрюкского района заявили, что готовы принять туристов, следовавших в Крым: несмотря на то, что курортный сезон в самом разгаре, в гостиницах есть свободные номера, сообщил глава района Федор Бабенков.

Керчь, Лиана Макоба

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