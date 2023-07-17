Вопрос о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту обещают решить в ближайшие часы

Осмотр Крымского завершается. Повреждения опор пока не выявлено. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Железнодорожное полотно не пострадало, повреждена только автомобильная часть.
Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта поврежденной части Крымского моста.
По словам Хуснуллина, вопрос о возможности запуска автомобильного движения по Крымскому мосту обещают решить в ближайшие часы.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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