Вопрос о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту обещают решить в ближайшие часы

Осмотр Крымского завершается. Повреждения опор пока не выявлено. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Железнодорожное полотно не пострадало, повреждена только автомобильная часть.

Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта поврежденной части Крымского моста.

По словам Хуснуллина, вопрос о возможности запуска автомобильного движения по Крымскому мосту обещают решить в ближайшие часы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»