Перед Крымским мостом снова растут пробки

Перед Крымским мостом снова начали расти пробки.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером было восстановлено движение автотранспорта в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Сегодня утром, по сообщению оперативных штабов Крыма и Краснодарского края, затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось. Однако позже начали выстраиваться очереди. Так, к 11:00 в пробке со стороны Тамани находились 400 транспортных средств, со стороны Керчи – 320. Время ожидания на каждой стороне превышало 1 час.

Керчь, Лиана Макоба

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