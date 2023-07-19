В связи с ЧП в Крыму переселят жителей нескольких сел

В связи с пожаром на полигоне в Кировском районе Крыма создан оперативный штаб, который возглавил глава РК Сергей Аксенов.

Принято решение об отселении жителей ближайших к полигону 4 сел: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Это 2 тысячи 225 человек. Покинуть свои дома им придется приблизительно на сутки.

Как уже «Новый День», на полигоне горит склад с боеприпасами. В связи с этим перекрыта трасса «Таврида» с с 118 км по 130 км, организован объезд (схема здесь).

«Железнодорожное сообщение осуществляется в обычном режиме. Крымский мост работает в режиме реверса, без изменений. Как два последних дня. Пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в обычном режиме», – уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.

Симферополь, Олег Яковенко

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