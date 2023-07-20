Каховского водохранилища больше не существует – об этом заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Как уже сообщал «Новый День», 6 июня в результате разрушения разрушение задвижек и верхней части Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды. Десятки населенных пунктов были затоплены, погибли 55 человек. Украинские власти обвинили Россию в подрыве ГЭС и начали расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны». Москва заявила о теракте со стороны Киева, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

На сегодняшний день от самого водохранилища практически ничего не осталось.

«Каховского водохранилища уже нет, – цитирует Сигута РИА Новости. – Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы».

По словам главы Мелитопольского района, сейчас ситуация «как в старые времена» – до образования водоема: реки Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.

Не поступает вода и в Северо-Крымский канал: «Она уже на метр ниже уровня забора», – уточнил Сигута.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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