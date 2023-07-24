На Украине раскрыли «план» наступления ВСУ через высохшее Каховское водохранилище

Украинские войска «почти готовы» к наступлению на позиции российской армии через пересохшее после разрушения плотины Каховской ГЭС одноименное водохранилище. Об этом пишет украинский телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на информированный источник.

По его сведениям, вопрос наступления ВСУ через высохшее Каховское водохранилище обсуждался на селекторном совещании в Киеве. «Как указывает источник, военные отчитались, что почти все готово», – говорится в сообщении.

Авторы канала в связи с этим указывают, что «кейс катастрофы на ГЭС был выгоднее на 90% Офису президента». «Это даже знали и знают на Западе, поэтому данная тема «не полетела» и [Андрей] Ермак (глава Офиса президента Украины, – прим. ред.) так и не смог раскрутить кейс с «экоцидом», – пишет «Легитимный».

Тем временем, другой украинский телеграм-канал «Резидент» сообщил об угрозе обрушения фронта на Купянском направлении из-за активных наступательных действий российских войск. «Российская армия продолжает продавливать оборону ВСУ, что грозит обрушением фронта», – сказано в сообщении.

Источники канала сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о тяжелых боях на Купянском направлении и попросил «срочно перебросить несколько резервных бригад на Восточный фронт».

Ранее в понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении российские военные продвигаются «как по фронту, так и в глубину». «Населенный пункт Купянск уже виден без специальных оптических приборов», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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