Погибшая в Крыму девочка шла встречать рассвет

Погибшая минувшей ночью в Крыму девочка шла встречать рассвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА повреждено четыре административных здания, погибла девочка-подросток. Другой официальной информации на данный момент нет.

Подробности сообщает telegram-канал «Mash на волне»: беспилотник попал в магазин «Метро» в Раздольном, когда мимо проходила 14-летняя девочка – он тайком от родителей ушла из дома встречать рассвет с подружкой. В тот момент она говорила по телефону.

«Ее доставили в операционный зал ЦРБ в пять часов утра уже без сознания, дыхания и сердечной деятельности с расширенными зрачками, – пишет Mash. – Реанимационные действия не помогли».

Раздольное, Олег Яковенко

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