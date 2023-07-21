Бензин разбавят вином? Угодья совхоза «Предгорье» без конкурса передают компаньонам ТЭС

Совмин Крыма передал 2 тыс га бывших садов фирме, которая восемь лет ничего не делала для реализации инвестпроекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпредприятие совхоз-завод «Предгорье» существовал в Белогорском районе со времен коллективизации – с 1921 года. Выращивало зерновые и плоды. Хозяйство находится в 35 километрах от Симферополя, общий земельный фонд составляет более 2 тысяч 100 га, включает более 1 тысячи 40 га пашни, 350 га многолетних насаждений.

В 1970-80-х годах предприятие являлось флагманом садоводства Крыма и производило ежегодно 6-7 тысяч тонн фруктов. Яблоки «Предгорья» (ренет шампанский, ренет Симиренко, джонатан, банан зимний, розмарин белый, синап, кандиль) отмечались медалями и дипломами ВДНХ. Завернутые (каждое!) в тонкую бумагу, переложенные соломой, яблоки отправлялись в Москву, куда-то к высокому столу. В животноводстве совхоз занимался свиноводством, овцеводством.

В состав совхоза входил винзавод, расположенный в пригороде Симферополя. С переходом на рыночную экономику дела совхоза шли все хуже, в 2009 он был объявлен банкротом. Приватизация и акционирование казались спасением.

В 2009 году совхозный винзавод (отдельно от другого имущества) был продан ЧП «Тетра-7» и с тех пор влачит свое отдельное существование.

Совхоз «Предгорье» был национализирован Республикой Крым в марте 2014 года и продолжил унылую жизнь в качестве госпредприятия РК.

Тогда же в Бахчисарайском районе Крыма было создано ООО «Менгир», уставной капитал предприятия составлял 163 тысяч рублей. Основная его специализация – смешанное сельское хозяйство. Кто им владел тогда доподлинно неизвестно.

В 2015 году Совет министров Крыма и компания «Менгир» заключили соглашение по реализации смелого проекта. Инвестор брал обязательства по развитию агропромышленного предприятия на базе ГП Совхоз-завод «Предгорье», его имущества и земельных участков общей площадью 2 тысячи 163 га, обещал вложить в модернизацию технического оборудования и инфраструктуры совхоза-завода 260 млн рублей и по окончании реализации проекта (через 49 лет) создать 111 рабочих мест. Все это еще тогда записали в Реестр инвестиционных проектов, реализующихся на территории Республики Крым – официальный документ минэкономики Крыма.

Восемь лет ничего не происходит, госпредприятие «Предгорье» по-прежнему числится за минсельхозом Крыма и приносит бюджету убытки: в 2022 году они составили 1,1 млн рублей. Наконец, распоряжением совмина от 2 мая 2023 года № 620-р ГУП «Предгорье» ликвидировали.

Аналогичная история у ООО «Менгир»: вроде бы в ноябре 2015 оно начало т новую жизнь. Заключается инвестсоглашение с Совмином, уставный капитал увеличивается до 7 млн руб, оно переезжает в Белогорский район. Но несколько лет его хозяйки – предприниматели Мария Белякова и Татьяна Тибекина – о нем не вспоминают. В строках о выплаченных налогах отчета за 2022 год – нули.

Белякова – активный ИП. Занимается розничной торговлей незамороженными продуктами, напитками и табачными изделиями, деятельностью гостиниц, баров и ресторанов. В качестве других отраслей ее деятельности упоминаются торговля мясом и консервами, туристические услуги и ещё 13 направлений.

Тибекина тоже не чужда бизнесу. Она – среди учредителей Нижнегорского консервного завода, но ее интересы не ограничиваются едой. У нее есть доля в ООО «Ялтаморстрой», «Нефтяник», теперь сфера ее интересов распространилась и на Мелитополь: там ее ООО «Солнечный ветер» вырабатывает электроэнергию.

Но самое интересное в ее бизнес-биографии – даже не этот перечень, а фамилия. Вместе с Ярославом Тибекиным Татьяна Тибекина является соучредителем Крымской региональной общественной автомотоспортивной организации «Крымская гоночная команда». А Ярослав Тибекин известен в Крыму как компаньон семьи Беймов. Принадлежащая им группа компаний «ТЭС» – крупнейший региональный нефтетрейдер и владелец АЗС. В частности, Тибекин вместе с двумя представителями семейства Беймов является соучредителем ООО ‹‹ТЭС-ТЕРМИНАЛ-2››.

Кстати, об автогонках. Напомним, Сергей Бейм, недолго занимавший руководящий пост в «Черноморнефтегазе», два года назад оказался виновником смертельного ДТП. 67-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии. Суд рассматривал дело, закрыв процесс от прессы, а потом уголовное дело в отношении Бейма прекратили в связи с примирением сторон: виновник ДТП выплатил родственникам погибшей более 17 млн рублей.

Но вернемся к бизнесу.

18 июля Совмин издал распоряжение № 1184, в котором говорится: «Передать в аренду без проведения торгов ООО «Менгир» имущество, находящееся в собственности Республики Крым… с целью реализации инвестиционного проекта «Развитие агропромышленного предприятия на базе ГП «Совхоз-завод «Предгорье».

Ни перечня имущества, ни текста инвестсоглашения, по традиции, не приводится. Так что можно только догадываться, где компаньоны семьи Беймов возьмут обещанные миллионы для инвестиций, где они были 8 лет после заключения инвестсоглашения, как они распорядятся 2 тыс га плодороднейшей земли крымских предгорий. Иметь виноградники в Крыму стало модно, поэтому, возможно, семья Беймов осознала, что «не нефтью единой» (электромобили-то наступают) и решила приобщиться к высокому искусству виноделия.





Симферополь, Ольга Картошина

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