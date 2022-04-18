Верховный суд Крыма освободил олигарха от ответственности за ДТП с погибшим

Верховный суд Крыма поддержал решение нижестоящей инстанции, освободившей крымского олигарха от ответственности за ДТП с погибшим.

Как уже сообщал «Новый День», 31 июля минувшего года в Сакском районе владелец сети АЗС Сергей Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.

В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади 67-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Суд начал рассматривать дело 18 февраля, закрыв процесс от прессы. 21 февраля уголовное дело в отношении Бейма прекратили в связи с примирением сторон: виновник ДТП выплатил родственникам погибшей более 17 млн рублей.

Гособвинение с позицией суда не согласилось и подало апелляцию. Но Верховный суд Крыма оставил решение Сакского районного суда без изменения.

Симферополь, Олег Яковенко

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