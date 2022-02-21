Крымский бизнесмен избежал наказания за смертельное ДТП

Крымский бизнесмен, владелец сети АЗС Сергей Бейм избежал наказания за смертельное ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», 31 июля минувшего года в Сакском районе Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.

В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади 67-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Суд начал рассматривать дело 18 февраля, закрыв процесс от прессы. Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении Бейма прекращено в связи с примирением сторон.

«Судом была удовлетворена просьба потерпевших о прекращении уголовного преследования в отношении Бейма в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда, заявления о чем неоднократно подавались потерпевшими и в ходе предварительного расследования», – сообщили в ведомстве.

Напомним, следователи неоднократно ходатайствовали о том, чтобы суд отправил Бейма под домашний арест и запретил ему определенные действия, но суд счел такую меру пресечения излишней.

Симферополь, Олег Яковенко

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