Европейские страны просят существенно продлить запрет на ввоз украинской сельхозпродукции

Пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились к Совету ЕС с просьбой о дальнейшем продлении временного запрета на ввоз украинской зерновой продукции. Об этом сообщил президента Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Первый раз запрет на импорт украинского зерна в эти страны был установлен со 2 мая по 5 июня в связи с протестами фермеров перечисленных стран. Так как украинская сельхозпродукция поступает на общеевропейский рынок без пошлин, местные производители оказались в очень невыгодном положении.

Потом эмбарго продлили до 15 сентября. Теперь эти пять государств просят продлить действующий запрет на ввоз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла до конца 2023 года.

Напомним, аналитики Международного валютного фонда заявили, что это эмбарго обернется для Украины колоссальными убытками.

Брюссель, Платон Ефимчук

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