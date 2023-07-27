Как бы есть и как бы нет: на Украине отрицают начало основной фазы контрнаступления

Главный этап украинского контрнаступления еще не начался – об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Как уже сообщал «Новый День», издание New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне заявило, что Украина начала основную фазу контрнаступления, которая продлится от одной до трех недель.

«Наши источники в Офисе президента не подтверждают информацию New York Times, – пишет telegram-канал «Резидент». – Главный удар ВСУ еще не начался, сейчас на фронте идет подготовка. Мы пытаемся сбить с толку противника, чтобы он не понимал, куда будут направлены резервы для прорыва линии обороны».

Глава Пентагона Ллойд Остин тоже весьма осторожно комментирует передвижение ВСУ на Запорожском фронте:

«У них по-прежнему есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», – сказал Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее, отвечая на вопрос об активизации боев на юге Украины.

Эксперты отмечают, что форсировать события Украину заставляет администрация Байдена, для которого тема контрнаступления ВСУ стает основной в период старта избирательной гонки. В Белом Доме недовольны темпами контрнаступления ВСУ, считая, что оно идет «слишком медленно».

Между тем, по информации ряда источников в Генштабе, количество тяжелой техники у ВСУ хватит для продолжения контрнаступления в течение двух месяцев, после этого придется снимать резервы с Западной Украины, так как операции на бахмутовском и приазовском направлениях нанесла значительный урон резервам ВСУ, а западная помощь в последний месяц резко сократилась.

Киев, Платон Ефимчук

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