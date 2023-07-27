New York Times: Украина начала основную фазу контрнаступления

Украина начала основную фазу контрнаступления. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Новая операция продлится от одной до трех недель.

«Украина начала основное контрнаступление, перебросив тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и оснащены на Западе», – заявили два представителя Пентагона, спустя несколько часов после того, как российские официальные лица сообщили о крупных украинских атаках на юге Запорожской области.

По данным других собеседников издания, в случае успеха эта фаза продлится от одной до трех недель.

Однако далеко не все понимают цель этих маневров, пишет Washington Post. «Нет большой уверенности в том, что нынешние действия Украины – это важный шаг», – цитирует издание американского чиновника.

Накануне российские войска отразили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении, начавшуюся ранним утром 26 июля. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Потери украинских военных составили более 30 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Киевский режим применил полученное от других стран вооружение, в том числе танки Leopard и пехотные броневики Bradley. Впоследствии кадры с разбитыми на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля сообщал, что потери ВСУ на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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