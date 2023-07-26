ВСУ потеряли более 30 танков и БМП в неудачной атаке в Запорожской области

Российские войска отразили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении, начавшуюся ранним утром 26 июля. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. Потери украинских военных составили более 30 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.

«С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе боя уничтожены 22 танка, 10 БМП, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили в атаку в районе села Работино на Ореховском участке запорожского фронта более 100 единиц бронетехники. Российские военные телеграм-каналы отмечали, что ВС РФ отразили две волны украинского наступления.

Москва, Наталья Петрова

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