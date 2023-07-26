ВС РФ наступают на Красно-Лиманском и Купянском направлениях

Российские войска наступают на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. По информации Минобороны России, продвижение подразделений на Красно-Лиманском направлении составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника. На Купянском направлении российские бойцы проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении.

«На Красно-Лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе населенного пункта Терны в ДНР остановлена украинская диверсионно-разведывательная группа. Также сообщается, что в районе Новолюбовки ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника за сутки на этом направлении составили более 190 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком и Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак ВСУ. При этом в районах Авдеевки и Дылеевки ДНР разгромлены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад украинской армии. На Донецком направлении украинские войска лишились до 210 военнослужащих, а также 18 единиц техники, в том числе двух артиллерийских систем М777 производства США.

На Купянском направлении, по данным Минобороны, подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении, заняв более выгодные позиции. Суточные потери противника составили до 135 военнослужащих и 12 единиц техники, среди них – танк, артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Херсонской области в районе Зеленовки разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Всего в течение суток российская армия нанесла поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах.

В районах Ивановки и Новомихайловки в ДНР поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Силы ПВО России за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, а также уничтожили 13 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили массированную утреннюю атаку ВСУ на Ореховском направлении. Потери украинских военных составили более 30 единиц бронетехники, в том числе 22 танка.

Москва, Наталья Петрова

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