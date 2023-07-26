ВСУ бросили в атаку на запорожском фронте более 100 танков, БМП и БТР

Тяжелые ожесточенные бои идут на Ореховском участке фронта в Запорожской области. Украинские вооруженные силы бросили в атаку в районе села Работино более 100 единиц бронетехники, включая танки, БМП, БТР и броневики. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, ВСУ удалось вклиниться на трех участках первой линии российской обороны.

Как отметил Рогов, штурмовые группы 33-й и 118-й отдельных механизированных бригад 10-го армейского корпуса ВСУ с утра предприняли несколько волн атак в районе Работино. «Боевики этих бригад прошли обучение за рубежом, а сами бригады приоритетно оснащены западными образцами военной техники, включая танки «Леопард» и БМП «Брэдли», – уточнил он.

По словам Рогова, российские военные встретили противника минометным и артиллерийским огнем, работают расчеты ПТРК и фронтовая авиация. «Сейчас в этом районе идут тяжелые ожесточенные бои высокой интенсивности», – добавил он.

Ранее о ситуации в районе Работино сообщил в своем телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Накат идет очень сильный», – отметил он. По его словам, по состоянию на 12:00 ВСУ понесли серьезные потери в бронетехнике. «Уже более 15 танков и ББМ подбито или уничтожено – мины, ПТУРы, артиллерия + несколько единиц колесной и инженерной техники», – написал эксперт. Однако, несмотря на это, по его словам, украинские боевики продолжают атаки под Работино, используя переброшенные на этот участок свежие силы.

«Продолжается интенсивный огонь артиллерии противника, которая стремится подавить работу российской артиллерии», – сообщил Рожин, добавив, что российские бойцы удерживают основные позиции и существенных результатов противник не добился.

Позже Рожин уточнил, что общие потери ВСУ в бронетехнике за сегодняшний день в районе Работино превысили 25 единиц, без учета автомашин и инженерных систем.

Напомним, украинские войска пошли в атаку на Ореховском участке сегодня в четыре часа утра. Рогов заявил о начале второй волны контрнаступления ВСУ, отметив, что противник бросил максимальные силы на прорыв российской обороны.

Мелитополь, Наталья Петрова

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