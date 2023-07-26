В Запорожской области заявили о начале второй волны контрнаступа ВСУ – «враг несет большие потери»

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обострении обстановки на линии фронта на территории региона. По его словам, с раннего утра российские военные сдерживают наступление ВСУ, противник несет большие потери.

«Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В свою очередь, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения начали вторую волну контрнаступления на территории Запорожской области.

«Запорожский фронт – началась вторая волна контрнаступа ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на Ореховском направлении», – написал политик в своем телеграм-канале.

Рогов отметил, что ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов украинские боевики пошли на штурм позиций ВС РФ около села Работино. «Основной удар противник нанес северо-восточнее Работино», – уточнил он.

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что украинские войска бросили на прорыв российской обороны до двух рот. «Задействовано порядка 20 единиц техники противника, включая танки. Несколько танков и БМП уже уничтожено», – говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения ВСУ оказались зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Сейчас по ним активно работает артиллерия.

По данным военкоров, в атаке ВСУ в направлении Работино изначально участвовали десять единиц техники, затем украинское командование бросило в бой еще более десятка американских БМП Bradley и танков. Российская армия ответила плотным огнем артиллерии и управляемых ракет. «Бронегруппы понесли значительные потери. Огнем РСЗО, гаубиц и ПТРК в общей сложности уничтожено не менее 7 единиц техники», – пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Также в бой, по его данным, вступили российские танки, а на помощь прибыла армейская авиация ВКС России.

Ранее сегодня сообщалось, что ВС РФ укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте пересохшего Каховского водохранилища в Запорожской области и готовятся к попыткам украинских войск форсировать реку в этом месте.

Мелитополь, Наталья Петрова

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