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Среда, 26 июля 2023, 14:53 мск

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Российские военные отбили масштабные атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили две волны крупного украинского наступления с применением бронетехники в районе села Работино Запорожской области, начавшегося сегодня ранним утром. Об этом сообщает военный телеграм-канал «Архангел спецназа».

«ВСУ не удалось зайти на окраины н.п. Работино», – говорится в сообщении. Отмечается, что противник применял кассетные боеприпасы и иностранную технику. «Наша артиллерия и бойцы на местах успешно подавили две волны наступления», – указывают авторы телеграм-канала. По их сведениям, сейчас на данном участке наблюдается затишье, «враг откатился». Тем не менее, продолжается плотная работа минометов и артиллерии ВС РФ, из-за чего противник не может проводить эвакуацию с поля боя.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили в атаку в районе Работино на Ореховском участке запорожского фронта более 100 единиц бронетехники. По данным военкоров, свыше четверти этой техники было подбито или уничтожено.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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