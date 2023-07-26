В Запорожской области усилили линию обороны вдоль Днепра

Российские военные укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте пересохшего Каховского водохранилища в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена», – заявил он (цитата по РИА «Новости»).

По словам Рогова, в регионе понимают риски преступных действий со стороны киевского режима и готовятся к попыткам украинских войск форсировать реку в этом месте. «Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки», – сказал он.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля.

На этой неделе украинский телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник писал, что украинские военные «почти готовы» к наступлению на позиции ВС РФ через высохшее Каховское водохранилище.

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута сообщал, что Каховского водохранилища больше не существует. «Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

Напомним, 6 июня в результате разрушения разрушение задвижек и верхней части Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды. Десятки населенных пунктов были затоплены, погибли 55 человек. Украинские власти обвинили Россию в подрыве ГЭС и начали расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны». Москва заявила о теракте со стороны Киева, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Москва, Наталья Петрова

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