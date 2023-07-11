Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала их «контрнаступа»

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 11 июля, заявил, что с начала контрнаступления потери украинских войск составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шойгу сказал: «Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились украинцы за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли стратегическое контрнаступление, то следует сказать: с 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения. Кроме того, российская армия уничтожила более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе».

«За время контрнаступления Украины российские вооруженные силы уничтожили: 17 немецких танков Leopard; 12 американских БМП Bradley; пять французских колесных танков АМХ. Начиная с 4 июня, наши вооруженные силы уничтожили 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок производства Польши, США и Франции. ВСУ с 4 июня в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений», – добавил министр обороны России.

Москва, Иван Бабурин

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