В Крыму и Приморье собираются создать новый парки развлечений

Правительство России анонсировало создание новых тематических парков развлечений. Первые проекты планируется реализовать в Крыму и Приморье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ялте парк должен появиться к 2028 году. Там должны появиться отель на 550 мест, глемпинг, аквапарк, аттракционы, рестораны и так далее. В правительстве РФ считают, что строительство парка позволит увеличить турпоток на 15% и создать 840 новых рабочих мест.

В Приморье парк должен появиться на острове Русский и полностью вписаться «в природный ландшафт». В проект войдут гостиницы 4 и 5 звезд, аквапарк, агрофуд-парк, парк развлечений, семейно-развлекательный центр, глэмпинг и парк активностей, парковки, сервисные зоны и офисы.

Найти инвесторов поручили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову.

Варианты создания отечественных аттракционов должна разработать компания, аффилированная с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.

Ялта, Лиана Макоба

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