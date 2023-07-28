Лето в Оленевке: отдыхает только ФЦП

Совет министров Крыма не оставляет своим вниманием самую западную точку Крыма – Оленевку. Правда, в поселке, несмотря на такую заботу, ничего не меняется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект строительства биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в Оленевке Черноморского района включен в Федеральную целевую программу (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года». Договор на проведение строительно-монтажных работ на объекте был заключен 11 декабря 2018. Цена составляла более 505 млн рублей, срок выполнения работ – 31 марта 2021 года.

Еще более 1 млн рублей первому подрядчику – питерской компании «Архитектурное наследие» – было выплачено за авторский надзор за строительством объекта.

20 июня 2023 года Совмин выпустил распоряжение № 978-р «О внесении изменений в Государственный контракт N 207/ЕП СМР на окончание строительно-монтажных работ…». В нем речь шла об изменении существенных условий контракта, при этом конкретно они не назывались.

26 июля правительство опять вернулось к оленевской теме (распоряжение

№1240-р), уже с конкретными поправками к договору: стоимость затянувшихся работ разрешено увеличить, но не более, чем на 20% (это 26,4 млн руб), а срок окончания работ отодвинуть до 30 октября 2023 года.

К концу 2022 года стройка не закончилась, первый контракт с расторгли. И заключили новый – с московским ООО «Теплостройсервис» на окончание строительно-монтажных работ на биологических очистных сооружениях. Стоимость – еще 132 млн руб, 10% которых выплатили в качестве аванса.

Напомним, сотрудница Оленевской администрации предположила, что канализацию на климатическом курорте, где особенно любили отдыхать дайверы, запустят «может быть, в следующем году…».

Пока же минкурортов докладывает об успешном проведении сезона, в Оленевке и местные, и отдыхающие, перепрыгивая через канавы, обходятся без водопровода и канализации. Но Совмин напряженно думает о них… Или о том, на кого переложить ответственность за провал очередного пункта ФЦП.

Симферополь, Ольга Картошина

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