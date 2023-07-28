Малое судоходство в Керченском проливе запретили и со стороны Кубани

Малую навигацию в Керченском проливе запретили и со стороны Кубани.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе Краснодарского края, решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.

Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

Запрет не действует лишь для кораблей катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

Также действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок №450, №451, №452, №455 и №471-a,b, c, d.

Транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров.

Ранее сообщалось о запрете малой навигации со стороны Керчи.

Краснодар, Олег Яковенко

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