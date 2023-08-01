Аксенов: Ограничение судоходства в Керченском проливе не отразится на рыболовах

Ограничения судоходства в акватории Керченского пролива, введенные Минобороны РФ, не окажет существенного влияния на работу крымских рыболовов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», под ограничение попали прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

Запрет не действует лишь для кораблей катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

Также введен запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок.

Симферополь, Лиана Макоба

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