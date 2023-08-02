Минобороны уточнило ограничения на навигацию в Керченском проливе

В Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уже сообщал «Новый День», в береговых зонах Крыма и Тамани запретили малое судоходство, но военное ведомство до сих пор эти ограничения не комментировало.

Теперь Минобороны выступило с официальным заявлением:

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой, (…) за исключением судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе».

Уточняется, что временно опасный район определен в границах мыс Хрони – мыс Ахиллеон и мыс Такиль – поселок Волна.

Керчь, Олег Яковенко

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