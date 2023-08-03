На Украине вскрыли масштабную схему продажи новорожденных за границу

На Украине разоблачили масштабную схему продажи новорожденных за границу под прикрытием суррогатного материнства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав преступной организации входило 12 человек: руководители медицинских клиник, предоставляющих услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове, а также работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

По данным следствия, они, прикрываясь программой суррогатного материнства, продавали детей иностранцам, не являющимся семейными парами в понимании украинского законодательства и живущим в странах, где суррогатное материнство запрещено.

Женщин-доноров яйцеклеток и женщин, соглашавшихся стать суррогатными матерями, подыскивали в Харьковской области.

За каждого новорожденного иностранцы платили от 50 до 70 тысяч евро. Суррогатным матерям из этой суммы выплачивали около 12 тысяч евро.

После рождения ребенка мать подписывала разрешение на перемещение младенца за границу и согласие на получение ребенком гражданства другой страны.

Если женщина не соглашалась на какие-либо условия, ее запугивали и снижали размер вознаграждения.

По информации Киевской городской прокуратуры, установлены факты незаконного перемещения за границу 8 младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка. В ходе следствия по адресам проживания подозреваемых, в офисах и клиниках проведено более 40 обысков.

Изъяты медицинская документация, копии паспортов граждан Украины и иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, деньги средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители.

Проверяется информация еще о 40 фактах незаконного перемещения новорожденных детей за границу.

Ранее сообщалось, что на Украине набирает обороты торговля людьми в интересах черной трансплантологии.

Киев, Платон Ефимчук

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