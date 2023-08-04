ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска

В море у Черноморского побережья Кавказа зафиксированы взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инциденты произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако, данные о них передали спецслужбам.

«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск, – прокомментировали ситуацию в Минобороны РФ. – В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы».

Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.

Повреждения инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно на уже пришвартованные танкеры, сообщили в КТК.

Новороссийск, Мирослава Мельник

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