Меры безопасности усилят в акватории Сочи после атаки ВСУ в Новороссийске

В Сочи решили усилить меры безопасности в акватории города после атаки морских дронов ВСУ в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

«В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищённости акватории и береговой инфраструктуры Сочи. <…> Усиливаем периметр безопасности морского порта», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Новые меры защиты принимаются с учетом опыта других черноморских портовых городов, отметил Копайгородский. При этом, по его словам, особое внимание будет уделено комплексу причалов. Мэр указал, что на учете в Сочи стоит более 2,5 тысячи маломерных судов, а «летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий».

В то же время Копайгородский обратил внимание, что благодаря возможностям интеллектуальных камер системы видеонаблюдения «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город», в городе держат на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. «В целом в Сочи работают порядка трех тысяч камер, планируем увеличить их количество», – добавил он.

По данным градоначальник, сейчас в Сочи отдыхают более 200 тысяч туристов.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ сегодня ночью попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Дроны были обнаружены и уничтожены российскими кораблями, охраняющими внешний рейд военно-морской базы. В связи с инцидентом был установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска, позже его отменили.

Сочи, Наталья Петрова

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