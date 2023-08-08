На юге России предлагают провести эксперимент по легализации гостевых домов, эксперты против

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае предлагают провести эксперимент по легализации услуг гостевых домов.

Как уже сообщал «Новый День», в Госдуму внесли законопроект о легальном добавлении гостевых домов юга России в специальный реестр туринфраструктуры. Рассмотрев проект, депутаты предложили провести эксперимент в Крыму и на Кубани с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026.

При этом эксперты считают, что закон очень «сырой»: «Он не готов, не решает тех задач, которые должны были быть поставлены», – заявила руководитель представительства гостинично–туристской Ассоциации, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.

Напомним, что чтобы легализовать бизнес, согласно законопректу, нужно добровольно подать заявку в соответствующие органы для включения в реестр гостевых домов. Но у собственников в этом нет интереса, подчеркивает Марнопольская.

Во-первых, для легализации собственнику придется получить разрешение на новый вид разрешенного использования земли под объектом – рекреацию или туристическое обслуживание (сейчас это земли ИЖС). В противном случае, будут нарушены Жилищный, Гражданский и Земельный кодексы, что грозит существенными проблемами.

Во-вторых, возрастет налоговая нагрузка: в случае добавления нового вида разрешенного использования земли ставка налога на землю будет уже коммерческая, а она гораздо выше ставки для жилой недвижимости.

При этом в западном, восточном Крыму и на южном берегу туристический сезон имеет разную длину, но сезонность в законе пока не учтена.

Еще один момент – необходимость получения категории «без звезд». По словам эксперта, собственнику это должно быть выгодно. Например, это даст ему право на работу с туроператорами, участие в тендерах на закупки. Или же гостевой дом должен быть заинтересован в классификации, чтобы они помогала ему в плане развития имиджа, бренда. Пока же этого нет, пишет РИА Новости Крым.

Плюс ко всему, в законопроекте не прописан порядок привлечения к административной ответственности за отказ от легализации. Не указан и орган, который будет ее устанавливать.

Если бы в случае отказа от легализации хотя бы запрещали давать онлайн-рекламу, было бы другое дело, отмечает Марнопольская.

Наконец, законопроект сам нарушает действующее законодательство: в проекте гостевые дома приравняли к гостиницам, что противоречит статье 17 Жилищного кодекса.

«Самое главное: гостевой дом – это не гостиница, – подчеркнула эксперт. – В Жилищном кодексе прямо об этом написано: запрещено предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях. Над этим проектом закона еще нужно будет работать».

Симферополь, Лиана Макоба

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