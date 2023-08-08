Евросоюз отказывается предоставлять гарантии безопасности для Украины – об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», – цитирует Стано Deutsche Welle.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, Евросоюз поддерживает Украину в нескольких областях, включая военную сферу: например, финансируя поставки вооружений. Что же касается гарантий безопасности, то каждая страна ЕС сама решает, может она их предоставить или нет. «Но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности», – подчеркнул Стано.

Напомним, на июньском саммите Евросоюза Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что его страна не даст на это согласия. Аналогичную позицию заняли Ирландия, Кипр и Мальта.

Брюссель, Мирослава Мельник

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