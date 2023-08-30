В Великобритании призвали не давать Украине ложные надежды на членство в ЕС

Руководству Евросоюза лучше открыть Украине правду и не подпитывать ложные надежды на членство, считает британский полковник в отставке Ричард Кемп. Он уверен, что принятие Киева под крыло Брюсселя обойдется союзу слишком дорого, пишет Telegraph.

Против членства Украины играют сразу несколько факторов. Страны Европы уже потратили на финансовую и военную поддержку Киева огромные суммы. Если расширить союз, затраты на восстановление Украины после конфликта тоже лягут на европейские страны.

Появление Киева на политической арене ЕС может изменить баланс сил. И по территории, и по населению Украина больше ФРГ и Франции, которые пока являются крупнейшими в союзе и удерживают позиции лидеров.

Другие члены ЕС тоже боятся потерять свои позиции с появлением нового игрока. Кто-то может лишиться очков в экономическом плане, ведь Украина – крупный поставщик сельскохозяйственной продукции. Другие опасаются изменений в плане суверенитета, потому что внутри ЕС придется провести масштабные изменения для принятия нового члена.

Кемп отметил, что все эти факторы делают принятие Украины в ЕС маловероятным.

В июне председатель Евросовета Шарль Мишель призвал страны ЕС задуматься, до какой степени они готовы расширять союз и не повредит ли это основам его создания. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил об отказе союза предоставить гарантии безопасности для Украины. Он предложил перенести эту дискуссию в НАТО.

В Польше заявили, что Украина не сможет стать членом ЕС из-за повальной коррупции в стране. Второй причиной станут украинские законы, не отвечающие нормам демократического общества. Киев же заявил, что уже начал реформы и полностью готов к переговорам о принятии его в ЕС.

Лондон, Наталья Рязанова

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