В Польше объяснили, почему Украина не попадет в ЕС

Украина не сможет стать членом Евросоюза из-за повальной коррупции, уверен польский журналист Лукаш Важеха. Второй причиной станут украинские законы, не отвечающие нормам демократического общества.

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», – написал он для Do Rzeczy.

Еще одной помехой станет квазиавторитарный режим на Украине, опирающийся на поддержку олигархов. Важеха спрогнозировал, что в связи с конфликтом Украину очень скоро ждет демографический кризис: миллионы украинцев добровольно покинули свою страну и не планируют возвращаться. Учитывая кризис в промышленности и неспособность Киева самостоятельно наполнить бюджет, Украина просто не сможет существовать самостоятельно.

Украинский психолог Олег Хомяк отметил, что без коррупции Украина утратить саму суть своего государства и не сможет существовать.

«Государство рухнет. У нас коррупция – это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придает смысл существованию государственной власти», – цитирует специалиста РИА Новости.

Федерация работодателей Украины заявила, что страну накрыла волна коррупции, рейдерский захватов и «беспредела» силовиков, из-за чего многие бизнесмены вынуждены эмигрировать. Глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Артём Сытник признал разгул взяточничества и воровства среди чиновников. Масштабы этих явлений скрываются, чтобы поддерживать имидж Киева, чем и пользуются чиновники.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»