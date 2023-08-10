Северо-Крымский канал использовали для выращивания конопли

Жители Крыма решили разбить в Крыму плантации конопли, не дожидаясь Зеленского.

Напомним, по инициативе президента Украины в соседней стране приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса, подразумевающий выращивание конопли в промышленных масштабах. После этого Тамила Ташева, которую Зеленский назначил представлять его в Крыму (разумеется, удаленно) заявила, что засеять коноплей собираются и полуостров.

Трое предприимчивых крымчан решили, что в этом «стартапе» обойдутся без Украины и сами разбили наркоплантации. Они нашли труднодоступную местность вдоль Северо-Крымского канала, чтобы не было проблем с поливом. Полицейским они заявили, что выращивали «траву» исключительно для личного употребления. Это их не спасло: двух фигурантов отправили в СИЗО, третьего – под домашний арест. Плантаторам грозит до восьми лет тюрьмы.

Симферополь, Олег Яковенко

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