Жить лучше всего в Ялте, а в Челябинске и Первоуральске лучше не дышать – анализ ВЭБ

Безопаснее всего в России, с экологической точки зрения, жить в Ялте или Магадане, а вот а Челябинске и Первоуральские лучше не дышать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ВЭБ рассчитал очередной индекс качества жизни для 218 крупнейших городов России (за исключением двух столиц). Анализировалось более 350 показателей, в том числе доступ к воде и площадь зеленых насаждений в черте города, работа с бытовыми отходами, экологические проекты, внедрение современных энергосберегающих решений и технологий

Самую высокую комплексную оценку получили Ялта, Петропавловск-Камчатский, Петрозаводск, Ставрополь и Магадан.

Высокий уровень шума, негативно сказывающийся на трудовой деятельности, учебе и отдыхе, отметили в Махачкале, Королеве, Подольске и Мытищах. Самые комфортные по этому показателю города оказались Якутск, Абакан и Петропавловск-Камчатский.

«Удовлетворенность жителей качеством воды по шкале от 1 до 5 в среднем по стране составила 3 балла. Самая высокая оценка (от 4,1 и до 4,37) дана респондентами Салавата, Владикавказа, Братска и Находки, – пишет ТАСС. – Самый скромный показатель – у Нефтеюганска (1,36)».

По качеству воздуха лидируют Ялта, Майкоп, Петрозаводск, Горно-Алтайск и Петропавловск-Камчатский. Эти города набрали более 4 баллов из 5. Объективное загрязнение воздуха зафиксировано в Челябинске, Магнитогорске, Норильске и Первоуральске – за качество атмосферы они набрали около 1,2 балла из 5.

Москва, Игорь Юров

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