Третий день подряд беспилотники НАТО ведут разведку у Крыма

Авиация НАТО третий день подряд осуществляет полеты у Крыма.

Стратегический беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE11 сегодня взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии и уже несколько часов находится в воздушном пространстве над Черным морем южнее Крыма. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Отмечается, что 13 и 14 августа натовские разведывательные беспилотники с позывными FORTE10 и FORTE12 также кружили у берегов Крыма.

Эти же БПЛА были зафиксированы в юго-западной части Черного моря перед тем, как Украина попыталась нанести ракетный удар по Крымскому мосту 12 августа, говорится в сообщении.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»